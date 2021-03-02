Эксперты назвали причины медленного развития социального бизнеса в России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Закон о социальном предпринимательстве в России был принят в июле 2019 года, за это время в специализированный реестр попали почти 3 тыс. компаний. Опрошенные ТАСС представители деловых объединений, эксперты и предприниматели считают, что такой тип предпринимательства, наряду с корпоративной социальной ответственностью бизнеса, развивается в стране медленно в основном из-за низкого уровня информированности, и популяризировать эту сферу должно государство.

Социальная ответственность и бизнес в России

В России, в отличие от Европы, корпоративная социальная ответственность (КСО) - явление достаточно новое, отмечают эксперты. По словам совладельца транспортной компании ОТК Александра Колосова, в России бизнес начинает более внимательно относиться к социальной ответственности, понимая, что от этого зависит и уровень жизни сотрудников, и общества в целом. "Мешает этому процессу, пожалуй, низкий уровень информированности о том, что такое социальная ответственность, какие формы она принимает, что в себя включает. Иногда это требует больших затрат, иногда - незначительных, в зависимости от того, какие инструменты компания готова внедрять", - добавил Колосов.

Недостаточный уровень осведомленности бизнеса о социальном предпринимательстве называет "самой большой бедой" владелец инвестиционно-девелоперской компании Styness Максим Лалакин. "Согласно закону, компаниям, занимающимся такого рода бизнесом, положены льготы и субсидии. Это, прежде всего, упрощенная регистрация компании, отсутствие отчетностей об использовании имущества, расходовании средств, реализации программ, понятный бухгалтерский учет и налоговый режим", - перечисляет Лалакин. По словам предпринимателя, социальная сфера не слишком популярна у отечественного бизнеса, но не из-за того, что бизнес "социально безответственный", а из-за наличия других проблем.

Российские регионы, возрастающую роль которых в развитии КСО отмечали участники конференции "Социальная ответственность бизнеса: практики российских регионов", сами по-разному оценивают число социально активных МСП. На территории Вологодской области доля субъектов МСП, активно себя проявивших в этом направлении, составляет 25-30%, сообщил председатель Вологодского регионального отделения "Деловой России" Владислав Зворыкин. В Белгородской области, по словам местного уполномоченного по защите прав предпринимателей Владислава Епанчинцева, не ведут статистику компаний из числа МСП, вовлеченных в реализацию социальных инициатив.

"Относительно бизнеса в регионах считаю некорректным в сегодняшней ситуации говорить о дополнительной социальной ответственности. По сути, в период пандемии коронавируса государство и так большую часть социальной ответственности переложило на предпринимателей. Это была наша головная боль, как сохранить численность своих сотрудников. И не просто сохранить, а платить им адекватные зарплаты, ведь мы понимаем, что на прожиточный минимум с семьей сейчас выжить невозможно", - сетует член совета Нижегородского регионального отделения "Деловой России", гендиректор ГК "Электроника" Александр Кузнецов. По его словам, компания сохраняет для своих сотрудников расширенные соцпакеты: оплату питания, транспорта, льготы на занятия спортом, однако брать на себя дополнительные обязательства в виде благотворительности предприятие не готово.

"Для среднего и малого бизнеса КСО могла бы стать первой ступенью к привлечению зеленых инвестиций. Однако стагнация реально располагаемых финансовых средств не позволяет тратить деньги на проекты, перспективные на длинной дистанции, - преимуществом обладает то, что может принести эффект уже завтра", - объясняет сложности МСП с КСО директор по развитию You Social Евгения Кузнецова.

На данный момент в российском реестре социальных предпринимателей зарегистрировано около 2,8 тыс. компаний, такие данные приводят в Impact Hub Moscow. В основном это предприятия микробизнеса. Сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая напомнила, что до мая открыт второй этап принятия заявок на включение в реестр. По ее словам, до недавнего времени меры поддержки для социальных предпринимателей не были определены, но сейчас они "на низком старте" для внедрения. "По данным Impact Hub Moscow конца 2019 года, больше всего социальных предпринимателей среди наших выпускников было в Москве, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске", - добавила Халецкая.

Востребованные сферы социального предпринимательства

На примере своего сообщества Impact Hub Moscow выделяет три самые востребованные области социального предпринимательства: образовательные услуги для людей разного возраста, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, экологические проекты.

В You Social выделили пять приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности, которые компании будут развивать в 2021 году: здоровье сотрудников, развитие корпоративного волонтерства, снижение стресса работников, развитие регионов присутствия, решение экологических вопросов.

"Я считаю, что неплохо было бы стимулировать и внутренний туризм за счет этого [социальных инициатив предпринимателей]. Например, предприниматель Марина Анисимова очень сильно пострадала в пандемию как турагентство. Сейчас она получила грант и возит детей по Белгородской области", - рассказал Епанчинцев. Сама предпринимательница сообщила ТАСС, что в планах на 2021 год - провести целую серию инклюзивных туристических поездок, адаптированных в том числе для восприятия людьми с ментальными нарушениями.

Социальная ответственность и пандемия

Пандемия коронавируса внесла корректировки в работу МСП в сфере социальных инициатив. Например, предприниматель Лилия Тихоненко, также занимающая пост уполномоченного по безбарьерной среде в белгородских региональных организациях инвалидов, в период пандемии на два месяца приостанавливала работу по предоставлению ортопедических услуг. На протяжении последних двух лет компания предоставляла семьям, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, специальные стельки по себестоимости.

Компания You Social, которая реализует все социальные проекты в партнерстве с крупным бизнесом, представленным на территории РФ, оценивает работу в этот период иначе. "В период пандемии инвестиции бизнеса в социальную сферу только выросли. По результатам проведенного нами исследования, 85% компаний оказали финансовую или иную помощь, связанную с коронавирусом. Между тем, фокус сместился с устранения причин на устранение последствий, с решения глобальных проблем - на оказание адресной помощи. 70% респондентов прежде всего помогали своим сотрудникам: реализовывали программы по поддержке их здоровья и улучшения эмоционального состояния. Также 65% компаний отметили, что снизят бюджеты на КСО-программы, это прежде всего связано с тем, что в период пандемии значительная часть ресурсов, сил и средств были направлены на государственные и частные программы борьбы с пандемией", - сообщила директор по развитию в You Social.

Сооснователь Impact Hub Moscow также отмечает, что число компаний, которые присоединились к решению проблем в пандемию, "однозначно возросло". По ее мнению, пандемия "стала временем пересборки и катализатором переосмысления взаимоотношений между бизнесом, потребителями и окружающей средой".

В Вологодской области региональное отделение "Деловой России" организовало закупку и передачу материалов для пошива масок, в первую очередь для социально значимых объектов, медицинских учреждений и также отметило роль предпринимателей. "Предприниматели принимали участие в доставке продуктов питания нуждающимся категориям населения - гражданам и людям пожилого возраста, выделяли транспортные средства для доставки врачей по вызовам на дом, подключались также автосалоны", - сообщил Зворыкин.

Как увеличить число социально ориентированных компаний

Увеличению доли компаний МСП, вовлеченных в решение социальных проблем, могут помочь преференции и меры стимулирования, в том числе аспекты налогового стимулирования со стороны государства, считает Зворыкин.

"Главной задачей государства на данном этапе должна стать популяризация положений закона. У нас все положительные меры по поддержке бизнеса разбиваются в итоге о незнание населения об этих мерах. Здесь аналогичная ситуация", - считает Лалакин.

Совладелец ОТК Колосов также считает, что информировать компании о том, как они могут проявлять свою социальную активность, должно правительство. "Если компания отчетливо понимает, что любое действие, направленное на своего сотрудника, имеет последствия в личном и общественном поведении человека, тогда повышается уровень ответственности за решения и оказываемое влияние", - считает он.

Сооснователь и CEO онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk Анна Крымская отмечает, что еще не все компании видят в социальной ответственности ценность для своего бизнеса. "Надо смотреть на социальную ответственность как на важную часть основной деятельности, искать пути использования своей экспертизы и сильных сторон, задумываться, как бизнес влияет на окружающую среду, как относится к своим сотрудникам и клиентам", - считает она.