Выработка электроэнергии в России в феврале выросла на 3,3%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Объем производства электроэнергии в России в феврале 2021 года возрос на 3,3% по сравнению с показателем за февраль 2020 года, до 98,8 млрд кВт⋅ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Потребление электроэнергии в России за отчетный месяц увеличилось на 2,2% в годовом выражении - до 96,7 млрд кВт⋅ч.

Выработка электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) России выросла на 3,4%, до 97,3 млрд кВт⋅ч.

За два месяца 2021 года выработка электроэнергии в России, по данным ЦДУ ТЭК, составила 205,9 млрд кВт⋅ч , что на 4,1% больше, чем в январе - феврале 2020 года. Производство электроэнергии в ЕЭС России с начала года также увеличилось на 4,1% в годовом выражении - до 202,8 млрд кВт⋅ч.

Потребление электроэнергии в январе - феврале 2021 года выросло на 3,2%, достигнув 201,4 млрд кВт⋅ч.