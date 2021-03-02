Агротуризм будет включен в туристический нацпроект

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Агротуризм будет включен в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Ростуризму и Минсельхозу России поручено подготовить и включить в новый профильный нацпроект мероприятия по развитию агротуризма, как на территории Карелии, так и в других регионах страны", - говорится в сообщении по итогам совещания по развитию туризма и поддержке бизнес-инициатив Карелии, которое провели вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко.

Одним из важных вопросов при наращивании агротуризма является возможность развивать инфраструктурные объекты, и сейчас правительство РФ ведет работу по сокращению барьеров для использования земель сельхозназначения для развития сельского хозяйства и поддержки аграриев, отметила Абрамченко. В первом чтении уже был рассмотрен и поддержан законопроект, который позволит фермерам построить дом для проживания на этих территориях. В то же время, поправки в законодательство содержат ограничения и параметры по площади объектов, а также не допускают строительство на сельхозугодиях и иных особо ценных землях. По словам вице-премьера, аналогичную конструкцию необходимо детально проработать для агротуризма, чтобы сельхозземли не превратились в коттеджные поселки.

"Это очень актуальный, но требующий серьезной проработки и обсуждения вопрос. Сельхозземли позволяют обеспечить страну необходимым продовольствием и являются источником наращивания агроэкспорта. Поэтому земля, которая является средством производства, не может быть застроена. Задача государства - создать необходимый баланс и правовые механизмы, которые с одной стороны - сохранят земли сельхозназначения, а с другой - создадут условия для развития инфраструктуры, в том числе, достаточной для реализации потенциала агротуризма", - заявила вице-премьер.

Другие поручения

По итогам совещания также было решено, что для обеспечения сотовой связью туристических объектов и маршрутов в Карелии правительство региона с участием операторов подвижной радиотелефонной связи должно будет проработать и внести в кабмин предложения по строительству новых базовых станций подвижной радиотелефонной связи.

" <...>На встрече предприниматели рассказали, что на территории мест паломничества, к примеру, в горном парке "Рускеала" или на горе Воттоварра недостаточная зона покрытия, что создает сложности, связанные, в том числе с обеспечением безопасности путешественников. Поэтому Минцифры дано поручение решить вопрос, у них в планах уже заложено строительство порядка 40 вышек", - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, для создания качественной транспортной инфраструктуры Росавтодору поручено обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального значения: автодороги "Кола" - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой и "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, а также подъезды к городам Беломорск и Кемь.

Кроме этого, Минтрансу России поручено проработать вопрос получения лицензии и организации работы маломерных судов для развития в Карелии водного туризма, отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Карелию дал поручение проработать предложения карельских бизнесменов по развитию туризма, рыбохозяйственного комплекса, водного транспорта и совершенствованию Лесного кодекса.