Платежная система "Мир" провела первые тестовые операции в ОАЭ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Национальная платежная система "Мир" провела первые тестовые транзакции по своим картам в Дубае. Местным партнером "Мира" стала группа компаний Network International, оказывающая услуги на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы.

"Первые тестовые транзакции по российским платежным картам проведены в Дубае (Объединенных Арабских Эмиратах, ОАЭ) в рамках реализации эксклюзивного договора о сотрудничестве между платежной системой "Мир" и ведущей компанией в сфере цифровой коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International", - рассказали в пресс-службе "Мира".

В настоящее время карты "Мир" принимаются в 10 странах, еще в трех странах проведены первые операции. Также реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт "Мир" на карты национальных платежных систем. Также реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт "Мир" на карты национальных платежных систем Узбекистана (Uzcard) и Киргизии ("Элкарт").

Участниками платежной системы "Мир" являются 262 банка, которые принимают и обслуживают карты "Мир" в сети своих устройств. 150 кредитных организаций выпускает карты "Мир", которых, по данным платежной системы, эмитировано около 95 млн штук.

"Мир" ведет работу по расширению географии приема карт национальной платежной системы. Приоритетными являются страны, которые пользуются у российских туристов наибольшим спросом. Так, по данным Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, в 2019 году ОАЭ посетило около 728 тыс. россиян.

"ОАЭ традиционно являются одним из наиболее популярных туристических направлений, куда россияне ежегодно совершают сотни тысяч поездок. Наше дальнейшее сотрудничество с Network International будет направлено на то, чтобы предоставить держателям карт "Мир" возможность расплачиваться в ОАЭ своей привычной картой", - отметил глава платежной системы "Мир" Владимир Комлев.