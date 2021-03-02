FT: Ant Group делилась не всеми данными своих клиентов с Центробанком Китая

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Китайская финансово-технологическая компания Ant Group выборочно делилась личными данными своих клиентов с властями КНР, несмотря на давление с их стороны и требование передать больший объем информации. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По сведениям издания, Ant Group согласилась предоставить китайским властям некоторые личные данные 500 млн бравших кредиты клиентов, включая информацию о размере ежемесячных заимствований и статусе погашения задолженности. Как поясняет газета, Народный банк Китая (Центробанк) давно хочет создать базу данных, чтобы помочь крупным государственным банкам оценивать кредитоспособность клиентов на фоне увеличения неплатежей по потребительским займам.

Ant Group является крупнейшим держателем персональных данных о потребительских кредитах в Китае. По данным американской газеты The Washington Post, услугами компании пользуются не менее 700 млн человек в месяц, ее приложение Alipay является самой распространенной платежной системой в стране.

Агентство Reuters ранее информировало, что власти КНР намерены обязать ряд китайских технологических компаний, включая Ant Group, Tencent и JD.com, предоставлять данные о выданных своим клиентам кредитах с целью предотвращения чрезмерного объема заимствований и случаев мошенничества.

В последние месяцы власти Китая усилили контроль за рынком и финансовой сферой. В декабре 2020 года Главное государственное управление по регулированию рынка КНР оштрафовало три китайские платформы для электронной торговли - Tmall, JD.com и Vipshop - из-за "ненадлежащего ценового поведения" во время распродаж по случаю так называемого Дня холостяка (11 ноября). Регулятор также оштрафовал платформу интернет-торговли Alibaba и Tencent за нарушение правил уведомления о заключении сделок. Кроме того, управление ведет расследование в отношении Alibaba в связи с подозрением в нарушении ею антимонопольного законодательства.

В начале ноября Шанхайская фондовая биржа приняла решение отложить листинг Ant Group из-за серьезных изменений в регулятивной среде финтеха, выявленных в ходе консультаций компании с надзорными ведомствами КНР. Это повлекло отмену первичного публичного размещения акций и в Гонконге. Этот листинг обещал стать крупнейшим в мире и привлечь как минимум $34,5 млрд.