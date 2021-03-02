{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на зерновые культуры и корма в течение двух месяцев

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает окончательную стабилизацию цен на основные зерновые культуры и корма в России в ближайшие два месяца. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

На эту тему
Как в России борются с ростом цен на продукты

Как напомнили в Минсельхозе, правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма - это квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, пошлины на экспорт масличных. В текущем году также предусматривается субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.

"Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца", - подчеркнул Патрушев.

Теги
Россия
В Национальном союзе птицеводов договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца
Читать полностью