В Национальном союзе птицеводов договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца, говорится в сообщении Минсельхоза.

"Ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца", - отмечается в сообщении.

Минсельхоз обсуждает поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на инкубационные яйца с 1 января 2022 г. до 5%, с января 2023 года - до 15%.

"Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В настоящее время обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%", - отмечается в сообщении.