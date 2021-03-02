МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Траты россиян в феврале выросли на 2,6% относительно того же периода прошлого года, что стало максимумом с начала пандемии, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".

"Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом. С 22 по 28 февраля траты потребителей увеличились на 2,3% год к году. За весь февраль прирост составил 2,6% г/г, что стало максимумом с начала пандемии", - говорится в материале.

Также исследование показывает, что спрос в секторе услуг в 2020 году начал снижаться уже в середине февраля. Так, расходы в секторе сократились на 11,7% на неделе 22-28 февраля по сравнению с тем же периодом прошлого года. Снижение расходов проявилось главным образом в сегментах "Развлечения" (снижение на 19,9% против минус 33,6% неделей ранее) и "Спорт" (рост на 26,1%).

Динамика расходов на лекарства по итогам недели снизилась до -3,2%. "Это соответствует уровню июня - июля 2020 года - периода затишья между первой и второй волнами коронавируса", - поясняют аналитики. В товарной рознице изменения по итогам недели несущественны.