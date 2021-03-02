Чистая прибыль Совкомбанка выросла на 30%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Совкомбанка в 2020 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 39 млрд рублей, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом, следует из пресс-релиза кредитной организации.

Активы банка по итогам года выросли на 31% и по состоянию на 31 декабря 2020 года достигли 1,5 трлн рублей.

Комментируя финансовые итоги прошлого года, первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский подчеркнул, что банку удалось значительно укорить цифровую трансформацию бизнеса. "В 2020 году мы значительно улучшили инфраструктуру дистанционных сервисов, благодаря чему доля выдач кредитов без посещения офиса каждый месяц растет и уже приблизилась к 50%. Мы укрепили операционные результаты и в кратчайшие сроки интегрировали карту рассрочки "Совесть", - цитирует Хотимского пресс-служба.

В свою очередь председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев отметил, что благодаря запасу капитала и ликвидности банк смог существенно увеличить кредитный портфель, как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Так, розничный кредитный портфель по итогам года вырос на 15%, до 298 млрд рублей. При этом портфель карты рассрочки "Халва" вырос на 35%, до 55 млрд руб., а ипотечный портфель - на 21%, до 79 млрд рублей. Также в 2020 году на 31% увеличилось число розничных клиентов и достигло 9 млн человек.

Корпоративный портфель вырос на 63%, до 347 млрд рублей. В банке отмечают, что данное направление в основном развивалось за счет кредитов крупным корпоративным заемщикам, а также льготных кредитов на поддержку МСП.