Вице-президент "Лукойла" Денис Долгов покинул компанию

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вице-президент "Лукойла" по энергетике Денис Долгов со 2 марта покинул компанию по собственному желанию, курировать деятельность подразделения будет первый исполнительный вице-президент компании Вадим Воробьев. Об этом говорится в сообщении "Лукойла".

Ранее о планах Долгова уйти из компании сообщали источники ТАСС.

Одновременно "Лукойл" создает дирекцию по энергетике в рамках центрального аппарата. Это подразделение будет заниматься "развитием перспективных электроэнергетических проектов, в том числе возобновляемых источников энергии, координацией и совершенствованием действующей энергетической инфраструктуры "Лукойла", отмечается в сообщении. Возглавит работу дирекции Василий Зубакин, ранее занимавший должность начальника департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности.

Долгов возглавил энергетический сектор "Лукойла" в 2012 году. В настоящее время в компании представлена полная вертикально интегрированная цепочка энергетики - от генерации до передачи и реализации тепловой и электрической энергии для внешних потребителей (коммерческая генерация) и собственных нужд (обеспечивающая генерация).