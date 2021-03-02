Песков не стал анонсировать ожидания Москвы от встречи ОПЕК+

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал предвосхищать ожидания от предстоящей встречи в формате ОПЕК+. "Эти встречи и вообще рынок нефти и нефтепродуктов любят тишину, поэтому <...> мы никогда не предвосхищаем наши ожидания, не анонсируем их", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Россия при этом готовится к предстоящей встрече, этой темой занимается вице-премьер Александр Новак.

На 3 марта в Вене запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам февраля 2021 года уменьшилась по сравнению с февралем прошлого года на 13,7%, до 38,56 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Россия снижает добычу в рамках сделки ОПЕК+ для стабилизации рынка. При этом в феврале и марте Россия получила возможность нарастить добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки, в то время как большинство остальных членов альянса производство нефти в этот период снижают. При этом с начала года российская добыча нефти снизилась на 11,9%, до 81,6 млн тонн. Экспорт нефти из России в январе - феврале 2021 года упал на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,191 млн тонн. В феврале экспорт нефти снизился на 21,1% - до 16,466 млн тонн.