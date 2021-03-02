Терапевтический корпус клиники Hadassah планируют открыть в Сколкове осенью

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Строительство терапевтического корпуса для израильской клиники "Хадасса" в международном медкластере в Сколкове планируется завершить к лету этого года. Медучреждение сможет принять первых пациентов осенью, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На сегодняшний день находится в активной фазе строительства вторая очередь клиники "Хадасса", принято решение строить третью очередь клиники, на сегодняшний день ведутся работы по разработке ее концепции <...> Сейчас ведутся финальные отделочные работы [второй очереди], мы планируем буквально летом завершить все строительно-монтажные работы, и к концу лета, к осени уже подготовиться к приему пациентов", - сказал Загрутдинов, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе департамента, благодаря вводу в эксплуатацию второй очереди клиники, москвичи, которые едут сейчас в Израиль, смогут лечиться у тех же самых высококлассных специалистов в Москве. В настоящее время в клинике заканчивается отделка помещений, производится пуско-наладка инженерных систем, а также поставка, монтаж и пуско-наладка медицинского оборудования. "Принято решение по строительству для этой клиники и третьей очереди - для развития гериатрической помощи на современном уровне, у нас таких услуг для пожилых людей пока нет. Планируется ее построить к 2023 году", - заключили в департаменте.