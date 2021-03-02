"Газпром" к 2025 году планирует увеличить поставки СПГ более чем вдвое

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году поставил на рынок более 7 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и уже к 2025 году планирует увеличить этот объем более чем в 2 раза. Об этом сообщил начальник управления экспорта СПГ "Газпром экспорт", директор по СПГ холдинга "Газпром Германия Гмбх" Павел Седов.

"Мы пока достаточно скромная СПГ компания, но с растущим портфелем. В прошлом году мы поставили на рынок более 7 млн тонн СПГ и планируем увеличить этот объем более чем вдвое к 2025 году", - сказал он.

В первую очередь он отметил, что рост поставок СПГ будет обеспечен за счет развития проекта в Усть-Луге. Также Седов добавил, что "Газпром" рассматривает участие в ряде менее крупных СПГ-проектов, "которые будут играть роль для восполнения регионального спроса". "К сожалению, в 2020 году в силу форс-мажорных обстоятельств многие такие проекты были задержаны, и это будет важным фактором для оценки динамики нового предложения", - сказал он.

Седов обратил внимание, что "Газпром" в контексте развития рынка СПГ также намерен соответствовать "зеленой" повестке, в частности, речь идет о декарбонизации экономики и снижения выбросов СО2. Так, холдинг в ближайшее время рассчитывает поставить в Европу первую полностью безуглеродную партию СПГ.

"В СПГ пока не так много углеродно нейтральных грузов поставляется по миру. И здесь мы тоже делаем свои первые шаги, - сказал он. - Надеюсь, что в ближайшее время мы поставим свою первую полностью углеродно нейтральную партию СПГ в Европу, что будет определенным достижением".

Седов также сообщил, что "Газпром" также рассматривает возможность включения водорода в состав своего газового портфеля и использования его в ближайшей перспективе для поставок на европейский континент.