Выручка "Газпром нефти" от продажи кофе на АЗС выросла на 30%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сеть АЗС "Газпромнефть" увеличила в России на 30% выручку от реализации горячих напитков на автозаправочных станциях по итогам 2020 года, она составила 4,5 млрд рублей. Продажи кофе выросли до 34 млн чашек, сообщает компания.

"Прошедший год серьезно изменил традиционную модель потребления товаров и услуг: клиенты все чаще покупают кофе "на вынос", а также заказывают продукцию с доставкой на дом или в ближайшую удобную точку самовывоза", - сказал директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.

Общая выручка от реализации сопутствующей продукции на российских АЗС сети выросла на 12% и составила 23,4 млрд руб.

Ранее компания сообщала, что в 2020 году "Газпром нефть" реализовала более 23 млн тонн нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта, в том числе АЗС, и практически восстановила в условиях ограничений COVID-19 продажи автомобильного топлива относительно 2019 года.