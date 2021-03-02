Shell поставил на паузу вопрос о расширении "Сахалина - 2"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Расширение проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин - 2" пока поставлено на паузу, поскольку приоритетным для оператора проекта является продление соглашения о разделе продукции (СРП) до 2050 года. Об этом журналистам сообщил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс на презентации доклада Shell о перспективах рынка СПГ.

"В настоящее время приоритетной задачей Sakhalin Energy (оператор проекта - прим. ТАСС) является продление СРП после 2030 года до 2050 года. Поэтому пока вопрос о строительстве третьей линии завода поставлен на паузу, так как мы стремимся решить первоочередную задачу", - сказал он.

Кремерс также высоко оценил перспективы освоения российской арктической зоны в плане развития там мощностей СПГ и допустил возможность участия Shell в проектах в этом регионе. "Что касается арктического хаба, то это потенциально сильный регион. Мы смотрим на ситуацию, как она развивается. Мы готовы участвовать и вносить свой вклад, если будет такая возможность", - отметил он.

О проекте

"Сахалин - 2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа. Он запущен в 2009 году, а годом позже вышел на полную мощность - 9,6 млн т СПГ в год. В дальнейшем за счет оптимизации работы компания смогла еще более увеличить производство, что позволило в 2018 году произвести 11,41 млн т СПГ.

Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.

Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода до 15 млн т. В апреле 2019 года сообщалось, что компания Sakhalin Energy завершила разработку проектной документации для строительства третьей очереди проекта, но об окончании переговоров по сырьевому газу для расширения завода говорить пока рано. При этом в мае "Газпром" сообщал, что рассматривает в качестве ресурсной базы для расширения завода СПГ "Сахалин - 2" газ "Сахалина - 3".