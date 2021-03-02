Правительство продолжит оказывать поддержку аграриям

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Российские власти продолжат оказывать аграриям поддержку в части компенсации затрат на закупку и транспортировку техники до конечного клиента, заявил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин.

"Я уверен абсолютно, что все программы будут сохранены" - сказал Мишустин в ходе встречи с представителями промышленной отрасли Алтайского края. Во время этого мероприятия гендиректор Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения Татьяна Филидова попросила премьера сохранить меру поддержки в виде компенсации части стоимости техники и ее транспортировки, а также не сокращать объемы финансирования. По ее словам, у российских аграриев не всегда есть средства для технического переоснащения.

По словам Мишустина, субсидии являются отличным инструментом для поддержки покупателей и производителей отечественной сельхозтехники. "Импортозамещение - непростой процесс. Мы видим, насколько эта мера эффективна, - сказал глава правительства. - Мера эта будет продолжена, даже не сомневайтесь".

Он подчеркнул, что продолжится и предоставление действующих субсидий на транспортировку техники. "Важно сохранить субсидии логистических затрат при экспорте", - добавил премьер. В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в этом году на данную субсидию будет выделено 10 млрд рублей.