Мишустин поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос расширения программы льготного лизинга

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос о необходимости увеличения средств на программу льготного лизинга техники, так как она пользуется спросом.

"Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга - прим. ТАСС), если недостаточно будет средств, посмотрите, пожалуйста, на предложения об увеличении", - обратился глава кабмина к министру во вторник на встрече с представителями промышленности Алтайского края.

По оценке Мишустина, этот механизм показал свою эффективность, он сильно востребован предприятиями легкой промышленности. "Что касается средств из федерального бюджета (на программу лизинга - прим.ТАСС) - свыше 700 млн рублей предусмотрено. В прошлом году мы увеличили не только размер самой субсидии, но и проценты, фактически с 30% до 50% от стоимости приобретаемого оборудования. В действующей трехлетке 700 млн рублей ежегодно предусмотрено. То есть это 2,1 млрд рублей", - подытожил премьер.