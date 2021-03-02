Мантуров считает целесообразным менять сроки подтверждения производства сельхозтехники

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ не считает возвращать ранее существовавшие требования для производителей сельскохозяйственной техники получать подтверждение об изготовлении продукции на территории России один раз в три года, сообщил во вторник во время рабочей поездки в Алтайский край министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В настоящее время такое подтверждение производители должны получать ежегодно.

Во время поездки к министру обратился заместитель директора АО "Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения" Алексей Подкопаев с предложением вернуть обязательство получать заключение раз в три года. Он пояснил, что из-за новых сроков с 2018 года подтверждать российское производство приходится "непрерывно", что обременяет местных производителей.

"Сельхозмашиностроение изменило правила ровно потому, что процесс внедрения технологий, обеспечивающих уровень локализации и повышения "российскости", каждый год быстро увеличивается. Поэтому, если мы сделаем [действие заключения о производстве в РФ сроком] на три года, то вам же будет некомфортно с точки зрения достижения тех баллов, которые вам позволят получить ту или иную преференцию с точки зрения государственных субсидий", - сказал министр.

При этом Мантуров признал, что мера для производителей, с одной стороны, обременительная, но, с другой стороны, она защищает и мотивирует российские компании.