Срок действия заключений о локализации производства могут продлить до трех лет

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассматривает возможность продления до трех лет срока действия заключений, подтверждающих производство промышленной продукции на территории России, при этом он должен быть синхронизирован с темпами повышения локализации производства, заявил во вторник глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер в рамках поездки в Алтайский край встретился с представителями промышленности региона. Один из участников встречи попросил главу правительства вернуть прежние нормативы для оформления заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ.

"На продукцию станкостроения мы продлили до двух лет соответствующий норматив, и на сегодняшний день этот вопрос решен. То, что касается всех остальных видов продукции, сейчас [глава Минпромторга] Денис Валентинович [Мантуров] рассматривает возможность продления до трех лет, - ответил Мишустин. - Но тут есть один нюанс: пока Минпромторг думает о том, как изменить правила продления, мы также думаем о том, как контролировать, чтобы не прятаться под видом иностранных в основном компонентов за локализацией".

При этом он напомнил, что правила определения российского производства требуют большей локализации каждый год и расписаны по годам. "И здесь трехлетка с трехлеткой должна быть синхронизирована, то есть по мере повышения локализации вы должны соответствующим образом подтверждать это сертификатом или заключением о российском производстве", - пояснил глава кабмина.