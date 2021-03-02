Индия обсуждает с "Новатэком" поставки с "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Индия и "Новатэк" обсуждают заключение долгосрочного соглашения на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ - 2". Об этом сообщил журналистам заместитель министра нефти и газа Индии Тарун Капур на открытии Индийского энергетического центра в Москве.

"Да, мы работаем над сотрудничеством с "Новатэком", ведутся переговоры. Мы это [долгосрочный контракт на поставки СПГ с "Арктик СПГ - 2"] обсуждаем, - сказал он.

Замминистра отметил, что рынок СПГ является для Индии обширной сферой для сотрудничества, поскольку страна планирует наращивать потребление природного газа. "Сейчас доля газа в первичном потреблении составляет только 6,3%. Мы нацелены довести этот показатель до 15%. Потребность Индии в природном газе вырастет вдвое в ближайшие несколько лет", - добавил он.

"Арктик СПГ - 2" реализует проект строительства трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ в год.

Участниками проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%), а также Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co и JOGMEC (10%).