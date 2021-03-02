Компании Национального союза птицеводов договорились не повышать цены два месяца

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились не повышать в течение двух месяцев цены на мясо птицы и яйца. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Пока мы говорим о двух месяцах", - сказал он.

Ранее Минсельхоз заявил о том, что компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Как пояснил Лахтюхов, речь идет о социально значимой продукции такой, как бройлер-тушки курицы и яйца не премиального сегмента.

"Мы говорим о том, что те уровни, по которым наши производители отпускают свою продукцию, не будут повышаться", - отметил он.

После двухмесячного срока, по словам гендиректора союза, будет рассматриваться вопрос о продлении этих договоренностей. Он подчеркнул, что такие обязательства являются добровольными.

Национальный союз птицеводов создан в марте 2019 года. Инициаторами создания союза выступили крупнейшие производители мяса птицы. На сегодняшний день союз объединяет компании, совокупная доля которых составляет в настоящее время свыше 60% от общего объема производства в РФ.

Ранее в Росстате сообщили о том, что стоимость мяса кур в России за неделю (с 16 по 24 февраля 2021 г.) выросла на 1,9%, яиц - на 1,1%.