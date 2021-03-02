Более 86 тыс. участников зарегистрировались в системе маркировки лекарств

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 86 тыс. участников оборота зарегистрировались в системе маркировки лекарств, которая стартовала с 1 июля 2020 года. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил замдиректора департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин.

"В настоящее время в системе маркировки лекарств зарегистрировано более 86 тыс. участников оборота. Система позволяет отслеживать путь препаратов до пациентов, оптимизирует программу по вакцинации населения, осуществляет мониторинг ассортимента жизненно-важных лекарств и помогает выявлять перепродажу препаратов третьим лицам", - уточнил Тухватуллин.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение. Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и характеристики препарата. Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.