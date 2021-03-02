Путин призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал задействовать экспортные доходы от продажи угля для диверсификации экономик угледобывающих регионов.

"Важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации угледобывающих регионов РФ", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития угольной отрасли во вторник. "Этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной и комфортной среды для жизни", - подчеркнул президент.

Путин считает возможным нарастить поставки российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"На сегодняшней день основной сбыт приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в прошлом году на этом направлении было поставлено 122 млн тонн российского угля", - сказал глава государства. По мнению Путина, "при этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании".

"Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности", - указал президент.