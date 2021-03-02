Власти Дагестана представили в Совфеде проект строительства дороги в обход Махачкалы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана попросили на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике поддержать проект строительства участка федеральной трассы в обход Махачкалы протяженностью 14 км, во вторник врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов представил проект на заседании комитета в рамках Дней Республики Дагестан, которые проходят в Совете Федерации с 1 по 3 марта.

"В составе транзитного транспорта, следующего через Махачкалу, большое число грузовых автомобилей, в том числе осуществляющих международные перевозки по транспортному коридору "Север - Юг". Это обстоятельство наряду с большой экологической нагрузкой негативно влияет на транспортную городскую уличную дорожную сеть. В качестве перемычки между двумя федеральными дорогами "Каспий" и "Кавказ" предлагается строительство нового участка четырехполосной дороги протяженностью 14 км технической категории 1Б", - сказал Гаджимурадов.

По его словам, среднесуточная интенсивность движения по новому участку дороги составит около 27 тыс. автомобилей в сутки. Ориентировочная стоимость строительства обхода Махачкалы составляет около 13 млрд рублей. "На данном этапе мы просим начать в 2022 году проектирование Северного обхода города Махачкалы с тем, чтобы к завершению работ на обходах Дербента и Хасавюрта производственные мощности, вовлеченные в эти проекты, могли быть рационально переключены на новый аналогичный проект", - отметил врио министра.

Как отметил на заседании комитета врио главы Дагестана Сергей Меликов, реализация проекта будет иметь большое значение для развития международных перевозок, а также поможет снизить аварийность.

Участок дороги "Кавказ" до границы с Азербайджаном - это главная транспортная артерия Дагестана, которая является самой аварийной в регионе. "Важность этой дороги будет только возрастать, но ее пропускная способность растет крайне медленно. Просим поддержать наш проект по Махачкале, потому что эта стартовая позиция в создании объездных трасс вокруг наших городов", - сказал Меликов.