РБК: ТМК планирует приобрести Челябинский трубопрокатный завод

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у его основного акционера Андрея Комарова. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, Андрей Комаров (владеет 86,5% ЧТПЗ) решил продать трубный бизнес, чтобы переключиться на другие проекты, в частности, связанные с добычей драгоценных металлов.

По данным источников РБК, летом прошедшего года ЧТПЗ уже подписал соглашение о слиянии с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), который планировал финансировать сделку за счет Газпромбанка. Позднее кредитная организация отказалась финансировать слияние, но недавно вновь вернулась к переговорам. Кроме того, интерес к сделке проявляла "Северсталь", но в итоге отказалась от этой идеи. При этом у ТМК больше шансов стать покупателем завода, сделка может состояться уже в марте или апреле, утверждают источники.

Представители ЧТПЗ, ТМК и ЗТЗ отказались комментировать сделку РБК.