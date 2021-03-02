Ростуризм будет продвигать автомобильные путешествия по стране с помощью каршеринга

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ростуризм намерен продвигать автомобильные путешествия внутри страны на арендованных машинах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Агентство подписало соглашение о сотрудничестве с каршеринговым сервисом YouDrive.

"Уже сейчас многие самостоятельные туристы, приезжая в крупные туристические города, выбирают каршеринг в качестве удобного средства передвижения, заменяющего личный автомобиль. Это дает возможность быстро, комфортно и по доступной цене посетить интересные места, или, например, организовать собственный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно. Мы рады, что каршеринговые сервисы начали также продвигать долгосрочную аренду своих автомобилей с возможностью путешествовать по стране, и мы готовы всячески поддерживать такие инициативы", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует пресс-служба.

Каршеринг, по ее словам, может стать популярным транспортом для коротких загородных путешествий по России и сделать внутренний туризм "еще более доступным и приятным".

В конце прошлого года YouDrive добавил для своих пользователей возможность дальних поездок, благодаря которой можно выезжать из городов присутствия сервиса в любом направлении по России на расстояние до 2 тыс. километров. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

"В рамках сотрудничества Ростуризм и YouDrive объединят усилия по созданию и продвижению новых туристических автомаршрутов по городам России, в путешествие по которым пользователи смогут отправиться, в том числе на арендованной машине", - отметили в Ростуризме.