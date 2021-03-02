Дополнительные 5,5 млрд руб. выделили на строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Еще 5,5 млрд рублей дополнительно из федерального бюджета выделено на строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск на 2021-22 году, написал в своем официальном Telegram-канале губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

"Темпы строительства дороги Нарьян-Мар - Усинск ускорим. На главную дорожную стройку округа нам дополнительно выделят 5,5 млрд рублей. На прошлой неделе в Москве встретился с руководством Минтранса РФ. Проинформировал о ходе работ и попросил о дополнительной поддержке", - написал Бездудный.

В этом году поступит 3 млрд рублей, еще 2,5 млрд рублей в 2022 году. "Правительство понимает исключительную важность для региона дороги Нарьян-Мар - Усинск. Это значит, что подрядчик сможет не снижать темпы и долгожданная трасса будет достроена", - добавил глава НАО.

Дорогу Нарьян-Мар - Усинск протяженностью 217 км строят с 1985 года. С 2019 года объект включен в региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Для завершения строительства необходимо около 12 млрд рублей. Стройка разбита на участки. Протяженность недостроенных отрезков около 40 км. В случае выделения своевременного финансирования из средств федерального бюджета завершить работы планируется в 2024 году.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время летней навигации по реке Печоре и морю и частично по зимнику.