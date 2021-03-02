В Тверской области начали создавать особую экономическую зону "Эммаусс"

ТАСС, 2 марта. Первый этап создания особой экономической зоны (ОЭЗ) "Эммаусс" начался в Калининском районе Тверской области, где на площади около 140 га возведут таможенный терминал, объекты производства, торгово-выставочные павильоны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник по итогам заседания, которое провел губернатор Игорь Руденя.

"В Тверской области стартует проект развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс". "Эммаусс" будет развиваться поэтапно. На первом этапе на площади около 140 га создадут готовые для производственной и торгово-выставочной деятельности объекты, таможенный терминал, административный корпус", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Отмечено, что разработана концепция ОЭЗ, проект планировки территории, где также будут действовать зоны рекреации, логистики и другие, ее общая площадь с учетом перспективы развития составит свыше 1,6 тыс. га. "Создание особой экономической зоны "Эммаусс" поддержал президент России Владимир Путин. Мы начинаем поэтапно двигаться в развитии новой экономической зоны региона. В том числе на площадке ОЭЗ планируем разместить производство продуктов питания", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Как сообщалось, формирование ОЭЗ "Эммаусс" началось в Калининском районе в 2019 году по инициативе властей региона. Земли ОЭЗ находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении ряда условий. Для резидентов предусмотрен ряд льгот, например, сниженный налог на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет, от налога на имущество организаций - на 10 лет, на такой же период - пониженный транспортный налог. Также инвесторам предоставят необходимую для развития инфраструктуру, которую обеспечат за счет бюджетных инвестиций.

Планируется, что одним из якорных резидентов ОЭЗ "Эммаусс" станет "РТ-Химкомпозит", входящий в структуру Ростеха. Холдинг создан как центр компетенций в области полимерных композитных материалов.