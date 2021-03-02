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Кризис на Украине
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ЕС начинает программу поддержки экономического развития Донбасса

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта на востоке страны

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Евросоюз в 2021 году начинает новую программу экономической поддержки Донбасса и предоставления там государственных услуг населению. Об этом во вторник, находясь на линии соприкосновения в Донбассе, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта [на востоке страны]. И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе", - сказал он.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеМишель, Шарль
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