ЕС начинает программу поддержки экономического развития Донбасса

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Евросоюз в 2021 году начинает новую программу экономической поддержки Донбасса и предоставления там государственных услуг населению. Об этом во вторник, находясь на линии соприкосновения в Донбассе, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта [на востоке страны]. И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе", - сказал он.