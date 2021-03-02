Правительство компенсирует военным 300 млн рублей затрат на водопровод в Крыму

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 300 млн рублей будут выделены Минобороны из резервного фонда правительства в качестве компенсации затрат на развертывание водопровода в Крыму в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано во вторник в базе нормативных документов.

"В целях компенсации затрат, понесенных при развертывании в 2020 году 15 линий полевого магистрального трубопровода в центральной части Крымского полуострова, выделить в 2021 году Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 304191,2 тыс. рублей", - говорится в тексте документа.

Согласно постановлению, военному ведомству будут компенсированы затраты на горюче-смазочные материалы, а также финансовые средства, затраченные на транспортные расходы.

Контроль за использованием выделенных средств осуществляет Минобороны.