Путин заявил, что кабмин должен строго зафиксировать этапы работ на БАМе и Транссибе

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров строго зафиксировать этапы работ на Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралях до 2024 года.

"По итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба", - сказал глава государства, подводя во вторник итоги совещания по развитию угольной отрасли.

Путин подчеркнул, что работа по Восточному полигону должна быть "максимально четкой и ритмичной". Он напомнил, что данная тема ведется с 2018 года. "Сейчас мы видим: проблемы есть, они сохраняются", - констатировал президент. Поэтому, по его словам, фиксация этапов строительства магистралей должна быть проведена "с указанием пропускной и провозной способности отдельных участков, а также отдельного веса грузового поезда до и после реализации проекта".

"Я прошу сделать такой график с поквартальной разбивкой до 2024 года включительно и прошу мне его доложить. И закрепить его актом правительства, и вот этот акт мне, пожалуйста, покажите", - распорядился глава государства. "Потому что если мы не будем так жестко регламентировать, проблемы останутся", - объяснил он.

"Количественные ориентиры расширения Восточного полигона уже заданы, речь идет о том, чтобы установить конкретные сроки проведения работ", - добавил президент. На его взгляд, "это важно и для выполнения региональных программ развития, и для инвестиций угледобывающих компаний".

Расширение восточного участка БАМа

Путин поручил правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа, что позволит, в частности, увеличить объемы поставок угля из Якутии, где находятся крупные месторождения.

"Поручаю правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа", - распорядился глава государства. Он уточнил, что речь идет об "увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении".

Путин поручил проработать механизмы финансирования этого проекта, при необходимости задействовав возможности Фонда национального благосостояния. "Если это будет, конечно, необходимо, - добавил президент. - Во всяком случае, хочу сказать, что я против этого ничего иметь не буду. Пожалуйста, если такая необходимость есть - представьте предложения".

Как неоднократно отмечали эксперты, нагрузка на Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали остается высокой, и эти транспортные артерии с трудом справляются с растущим объемом грузов. Нехватка провозных мощностей сдерживает развитие крупных предприятий Дальнего Востока, ограничивает возможности для расширения экспорта.