Путин поручил до 1 июля обеспечить заключение соглашений по Восточному полигону

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал до 1 июля обеспечить заключение соглашений между угольными компаниями и РЖД по Восточному полигону.

"Прошу правительство четко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба, а также обязательств сторон, занятых в этой работе, и прошу до 1 июля текущего года обеспечить заключение соответствующих соглашений между угольными компаниями и РЖД, рассчитанных до 2024 года", - сказал глава государства во вторник, подводя итоги совещания по развитию угольной отрасли.

Он пояснил, что у участников соглашений должно быть "точное и ясное представление, сколько они смогут вывезти" продукции. "В основе этих соглашений должен лежать принцип взаимной ответственности: вези или плати, эти или другие правила - не важно, важно, чтобы обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объемы угля, пункты загрузки и назначения должны быть строго определены", - указал президент.

Глава государства также поручил правительству проанализировать и взять в работу все прозвучавшие на совещании предложения, в том числе со стороны представителей регионов и угольных компаний.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

Путин 8 декабря на совещании о параметрах финансового плана и инвестиционной программы РЖД заявил о планах значительного роста инвестиций в развитие так называемого Восточного полигона - БАМа и Транссиба.