Особняки обанкротившегося банка "Югра" в Москве продадут с торгов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Крупнейший в РФ агент по продаже госимущества - Российский аукционный дом (РАД) - продаст на торгах два особняка обанкротившегося банка "Югра" на так называемом острове Балчуг (участок суши между Москвой-рекой и Водоотводным каналом) в столичном районе Замоскворечье. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РАД.

"Два особняка расположены на Садовнической улице, д. 52, стр. 1, д. 54 стр. 1. Эти активы продаются единым лотом через реализацию 100% долей ООО "Коммерческая недвижимость" в рамках банкротства (ликвидации) банка "Югра", Начальная цена - 468,8 млн рублей, минимальная - 454,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Речь идет о трех- и четырехэтажных отдельно стоящих зданиях площадью 1 278,7 кв. м и 1 383,4 кв. м соответственно. В контур сделки также входит право аренды земельного участка площадью 150 и 515 кв. м. Как пояснили ТАСС в РАД, торги идут на понижение цены, первый период с начальной ценой завершится 30 марта 2021 года. Если заявок не будет, то цена снизится, начнется следующий период. Закрытие торгов запланировано на 4 мая.

В июле 2017 года Центробанк отозвал у банка "Югра" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация была признана банкротом.

Российский аукционный дом - крупнейший в РФ агент по продаже государственного имущества в рамках приватизации по поручению Росимущества и органов власти российских регионов. Занимается продажами проблемного имущества, в том числе по поручению Агентства по страхованию вкладов и банка непрофильных активов "Траст", банковского имущества Сбербанка, Россельхозбанка, корпоративных активов в интересах ГК "Ростех", ОАО "РЖД", ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Интер РАО", АО "Почта России". Компания основана в 2009 году в соответствии с распоряжением правительства РФ. Совокупный объем проданных активов РАД составляет более 520 млрд рублей.