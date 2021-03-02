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Путин поручил к 2024 году на треть увеличить перевозки угля на восточном направлении

Президент поручил уделить особое внимание экспортному потенциалу Кузнецкого угольного бассейна

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание экспортному потенциалу Кузнецкого угольного бассейна, а также к 2024 году увеличить перевозки угля на восточном направлении как минимум на 30%.

"Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района - Кузбасса",- сказал глава государства во вторник, подводя итоги совещания по развитию угольной отрасли.

Он подчеркнул, что к 2024 году на восточном направлении "необходимо обеспечить как минимум плюс 30% перевозок угля по сравнению с 2020 годом". "Пускай это не то, о чем мы договаривались раньше", - заметил президент.

Обращаясь к участникам совещания, Путин потребовал придерживаться этого ориентира. "Да, допустим, мы его скорректировали по сравнению с тем, о чем говорили раньше, - повторил он. - Ну, такова жизнь, это понятно".

Но при этом, как подчеркнул президент, планы отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по "действующим, понятным и прозрачным принципам". "Я слышал сегодня, что так вроде оно и есть. Если так и есть - хорошо, тогда ничего не надо менять, - считает глава государства. - Это должно быть сделано на основе объемов поставок на запад и на внутренний рынок, как сегодня коллеги и говорили, а также исходя из наличия портовых мощностей".

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