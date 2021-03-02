Путин поручил кабмину контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ определить целевые параметры и внимательно контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах. На совещании по вопросам развития угольной отрасли, состоявшемся во вторник, он отметил необходимость диверсификации экономик угледобывающих регионов.

"Нужно добиться опережающего развития других секторов промышленности и сферы услуг и тем самым обеспечить устойчивость региональных рынков труда, чтобы жизнь людей не была критически завязана лишь на одну только отрасль. Прошу правительство определить целевые параметры и внимательно контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах", - сказал он.

Президент призвал "все делать своевременно", уделив особое внимание созданию рабочих мест в неугольных секторах экономики, активнее привлекать частные инвестиции, ведь "компании, работающие в отрасли, не против". "Важно, чтобы на развитие неугольных секторов экономики, таких, как Кузбасс, например, направлялись доходы от экспорта угля. И хорошо, что эта идея находит поддержку у самих угольных компаний", - указал Путин.

Глава государства добавил, что и другие предприятия готовы вкладывать в экономику угледобывающих регионов, работать на территориях опережающего развития. "Если такие инструменты можно применить здесь, пожалуйста, сделайте это. Сегодня мы уже слышали о таких примерах: одна из компаний планирует инвестировать в строительство логистического центра в Кузбассе, что позволит создать несколько тысяч рабочих мест. Надо поддерживать такие инициативы, подстраивать нормативное регулирование под запросы бизнеса и регионов, находить новые удобные решения", - заявил Путин.