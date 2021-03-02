Кабмин выделил 10,5 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Правительство России выделило 10,5 млрд рублей ремонт более 330 км дорог в Крыму, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Росавтодору в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 10 553,3 млн рублей для предоставления бюджету Республики Крым <…> для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым, имея в виду, что в результате таких работ будет приведено в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям не менее 331 км указанных дорог", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что в течение месяца после публикации распоряжения Росавтодором должно быть заключено соглашение с Советом министров Крыма о предоставлении межбюджетного трансферта. Доклад о контроле за целевым и эффективным расходованием ассигнований должен быть представлен в правительство РФ до 1 февраля 2022 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями ранее заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина продолжится модернизация автодорожной инфраструктуры Крыма. Созданы такие ключевые объекты, как трасса "Таврида" и Крымский мост.