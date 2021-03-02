Путин поручил к концу марта утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области.

"Прошу до конца марта текущего года утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. Она должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма", - сказал глава государства во вторник на совещании по вопросам развития угольной отрасли.

В частности, по его словам, необходимо построить автодорожный обход Кемерово и заняться развитием горнолыжного курорта Шерегеш, а также строительством социальных объектов, которое было отложено из-за пандемии коронавируса.

Подводя итоги совещания, Путин поручил его участникам систематизировать информацию по обсужденным вопросам и представить в ближайшее время предложения для развития угледобывающей отрасли, которая "имеет жизненно важное значение не только для угольных регионов страны, где проживает 11 млн человек, но и для всей России".

"Пожалуйста, в самое ближайшее время доработайте то, о чем мы сегодня договорились, оформите это в виде нормативных актов и представьте мне - я хочу на это посмотреть. Это должны быть решения правительства, но я хочу их видеть", - заключил президент.