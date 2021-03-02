Рубль слабеет после введения США санкций из-за Навального

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский рубль слабеет к доллару и евро после введения США вслед за ЕС санкций против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по состоянию на 17:01 мск доллар торговался на уровне 74,63 рубля, а евро - 88,98 рубля, тогда как до публикации решения США доллар находился на отметке 73,97 рубля, а евро - на уровне 88,56 рубля.

Российские биржевые индексы отреагировали на новые санкции небольшим снижением. Так, на 17:01 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3404,43 пункта, индекс РТС - на отметке 1450,32, тогда как до объявления санкций индексы находились на уровне 3410,64 и 1456,14 пункта соответственно.

К 17:24 доллар ослабил рост до 0,53% и торговался по 73,77 рубля. Евро снижался на 0,52%, до 88,85 рубля. В то же время биржевые индексы практически отыграли падение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3409,69 (+0,69%), индекс РТС - на отметке 1455,48 (+0,86%).

США во вторник официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Навальным. Под американские ограничения попали семь человек и четырнадцать организаций, часть из которых являются российскими.