Галину Ратникову назначили замглавы En+ по работе с органами государственной власти

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Галина Ратникова назначена заместителем генерального директора компании En+ по работе с федеральными и региональными органами государственной власти. Об этом Ратникова сообщила ТАСС.

С 2014 года и до назначения в En+ Ратникова занимала должность вице-президента Промышленно-металлургического холдинга, а в 2015-2018 годах по совместительству занимала пост исполнительного директора компании.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%) и банк ВТБ с долей 21,68% (7,35% голосующих акций).