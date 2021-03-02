Корпорация МСП поддержала столичную компанию из ИТ-сферы на 100 млн рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московская IT-компания "Финкейс" (Fincase) получила акционерное финансирование в виде вклада в капитал в размере 100 млн рублей от управляющей компании "МИР", которая является дочерней структурой Корпорации МСП. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Инвестиции будут направлены на доработку модулей и развитие существующих программ, на разработку новых продуктов в соответствии с тенденциями рынка, на расширение команды благодаря привлечению новых специалистов. Также "Финкейс" планирует использовать привлеченные средства для проведения маркетинговых мероприятий, направленных на увеличение узнаваемости компании", - сказали в пресс-службе.

Основатель "Финкейс" Максим Бобырев отметил, что разработки компании позволяют автоматизировать в том числе оценку жилой и коммерческой недвижимости, предоставляют спектр аналитических инструментов для мониторинга и предсказания стоимости этой недвижимости. "Продукт адаптирован под нужды государственного сектора, банков, занимающихся ипотечным кредитованием и кредитованием малого и среднего бизнеса. Наша система позволяет удешевить на 60% и ускорить процесс оценки до двух часов. Благодаря поддержке управляющей компании "МИР" мы планируем детальнее изучить потребности рынка и сделать систему более гибкой, учитывающей индивидуальные потребности наших клиентов", - цитирует его слова пресс-служба.

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, чтобы быть конкурентоспособными, IT-проектам на стадии роста и расширения, необходимо финансирование для адаптации продуктов под нужды рынка и конкретных заказчиков. "При учете существенных затрат на разработку продукта именно на его адаптацию у компаний часто уже нет возможности привлекать банковское кредитование. Для таких компаний надежным партнером является дочерняя структура Корпорации МСП - УК "МИР". Акционерное финансирование в виде вклада в капитал - хорошая альтернатива кредитованию для компаний МСП на этапе запуска новых проектов", - отметил Исаевич.

Компания "Финкейс" специализируется на разработке IT-решений для автоматизации бизнес-процессов, скорингового анализа и полного цикла расчета рыночной стоимости объектов недвижимости, автомобилей, товаров и иных услуг/активов. Система "Финкейс" позволяет автоматизировать в том числе оценку жилой и коммерческой недвижимости, предоставляет спектр аналитических инструментов для мониторинга, предсказания и выявления отклонений в стоимости жилой и коммерческой недвижимости. В 2020 году компания вошла в рейтинг KPMG Real Estate Advisory - ежегодный мировой рейтинг инноваций в сфере недвижимости.