На Хайнане объявлен набор кадров на важные позиции в проекте свободного торгового порта

ХАЙКОУ /Китай/, 2 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань объявили о начале глобальной кампании по набору высококвалифицированных кадров на ряд позиций в рамках проекта построения на острове порта свободной торговли. Об этом сообщает агентство " Синьхуа ".

Речь идет о привлечении кадров в качестве руководителей или законных представителей Управления по вопросам продвижения туризма города Санья, Управления специальной таможенной зоны в зоне экономического развития Янпу, а также на должность генерального директора в одну из логистических компаний под управлением государственной China Hainan Rubber Industry Group.

Как сообщил заместитель главы организационного отдела провинциального парткома Чжан Индуань, на соответствующие должности могут претендовать специалисты как из Китая, так и из-за рубежа. По его словам, Хайнань нуждается в международных экспертах с глобальным видением и большим опытом управленческой деятельности. Поиск специалистов по всему миру, указал он, отвечает интересам продвижения проекта построения на Хайнане свободного торгового порта. Подавать заявки претенденты на ту или иную должность могут с 1 по 31 марта на сайте www.contacthainan.gov.cn.

В июне этого года правительство Китая опубликовало программу развития свободного торгового порта в провинции. Согласно этому документу Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Власти страны рассчитывают в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.

В одном из положений программы также указывается, что иностранные специалисты при условии соответствия требованиям могут претендовать на занятие ключевых должностей в организациях, бюджетных учреждениях и госпредприятиях, связанных с проектом построения свободного торгового порта на Хайнане.