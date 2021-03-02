В Росрыболовстве заявили, что Россия сокращает отставание по вылову минтая

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские рыбаки наращивают темпы выловы минтая и сокращают отставание по сравнению с прошедшим годом благодаря улучшению погодных условий и наличию мощностей для хранения улова. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Путина набирает темп, отставание от уровня вылова прошлого года сокращается. Этому способствует улучшение погодной обстановки в местах промысла и наличие холодильных мощностей для хранения уловов. Свободные транспортные мощности судов, обслуживающих экспедицию, в настоящее время составляют около 73 тыс. тонн, на подходе еще шесть транспортных судов с общим объемом 32 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, вылов минтая на 28 февраля в Дальневосточном бассейне составил суммарно 408,5 тыс. тонн, что на 121,1 тыс. тонн меньше уровня прошлого года (-22,9%). Для сравнения, на 14 февраля 2021 года уровень добычи минтая был на 28,6% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Кроме того, тихоокеанской сельди добыто 78,8 тыс. тонн (+40,7%). Вылов трески составил 31,9 тыс. тонн (-12,6%).

В Росрыболовстве добавили, что на 28 февраля на промысле минтая в Охотском море находилось 88 судов, на промысле сельди одно судно, на промысле трески - 15 судов.

Как сообщалось ранее, российские рыболовецкие суда столкнулись с определенными трудностями по выгрузке продукции в основных портах Китая, Далянь и Циндао. 25 февраля глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что мощности для хранения рыбы в России достаточны, приостановки промысла из-за проблем с отгрузкой продукции в портах Китая не планируется. По его словам, 80% мощностей для хранения улова свободны, что составляет около 120 тыс. тонн.