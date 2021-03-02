Техкомитет ОПЕК+ обсудил перспективы рынка нефти с "осторожным оптимизмом"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ситуация на нефтяном рынке улучшается, однако необходимо проявлять осторожный оптимизм с учетом сохраняющейся неопределенности. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на заседании технического комитета ОПЕК+.

"Перспективы как мировой экономики, так и рынка нефти показывают признаки продолжающегося улучшения", - сказал Баркиндо, слова которого приводятся в пресс-релизе ОПЕК.

При этом с учетом сохраняющейся неопределенности на нефтяном рынке "необходимо решительно подчеркнуть - осторожный оптимизм", указал генсек ОПЕК.

Баркиндо добавил, что ОПЕК сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году на 5,8 млн б/с, до 96 млн б/с. "Оптимистичное изменение мировой экономики и устойчивый спрос в Азии являются позитивные факторами", - подчеркнул он.

Он также обратил внимание, что пандемия продолжает представлять риски для восстановления экономики, в последнюю неделю февраля количество заражений коронавирусом в мире выросло впервые за семь недель. "Прогресс в области вакцинации от коронавируса продолжается во многих странах, но текущие темпы вакцинации показывают, что у многих развивающихся стран есть риск остаться позади в этом процессе. Мы надеемся, что международные усилия будут способствовать всеобъемлющему и быстрому доступу к прививкам от коронавируса", - заключил Баркиндо.