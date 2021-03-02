Более 33 тыс. жителей Нижегородской области стали самозанятыми с начала 2020 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 марта. /ТАСС/. Более 33 тыс. человек зарегистрировалось в Нижегородской области в качестве самозанятых с 1 января 2020 года, когда в регионе был введен налог на профессиональный доход. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"За минувший год стало очевидно, что самозанятость - востребованная форма ведения бизнеса, регистрацию прошли более 33 тыс. человек. Для целого ряда предпринимателей выбор в пользу налога на профессиональный доход - оптимальный вариант, так как он позволяет снизить ставку налоговых отчислений. К примеру, такая схема может быть выгодна для того, кто работает через электронные площадки, занимается перевозками, продает товары собственного производства, для фотографов, разнорабочих и других категорий сотрудников", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно при условии отсутствия наемных сотрудников и дохода не превышающего 2,4 млн рублей в год. Налоговые отчисления для самозанятых составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% - при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

"Помимо того, что регистрация в качестве самозанятых позволяет вести деятельность официально, предприниматели могут рассчитывать на поддержку от государства", - добавил губернатор Нижегородской области.

Самозанятые могут рассчитывать на меры поддержки по различным программам в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Им доступны льготные кредиты по программе "1764", программе Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитной компании для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области, обучающие семинары и многое другое.