Кудрин назвал наиболее важные решения правительства России в период пандемии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава Счетной палаты, экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает особенно важным, что правительство уделяет особое внимание борьбе с бедностью. Об этом Кудрин заявил ТАСС, отвечая на вопросы по случаю предстоящего дня рождения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которому 3 марта исполнится 55 лет.

"Лично для меня очень важно, что правительство уделяет особое внимание вопросам борьбы с бедностью и существенному снижению ее уровня в России, надеюсь, что у Михаила Владимировича [Мишустина] и его команды все получится", - сказал Кудрин.

По мнению Кудрина, все решения, принимаемые правительством в период пандемии, были важными: это беспрецедентный кризис, который требовал от премьера и его команды быстрых и серьезных мер. Среди наиболее важных решений правительства Мишустина во время пандемии глава Счетной палаты назвал снижение налогов по страховым взносам для бизнеса, адресную социальную поддержку, перезапуск нацпроектов и реформу институтов развития.

"Важным было решение о снижение налогов по страховым взносам для малого и среднего бизнеса до 15%. Также в этот период большое значение имела адресная социальная поддержка, особенно для семей с детьми. Можно отметить перезапуск национальных проектов и единого плана по достижению национальных целей. А также ожидаем, что положительные результаты принесет реформа институтов развития, которые станут эффективным инструментом поддержки экономики и достижения национальных целей", - сказал Кудрин.

Прагматичный подход и концентрация на вызовах

По мнению Кудрина, Мишустин в качестве главы российского правительства показал прагматичный подход к решению задач.

"На мой взгляд, он как председатель правительства показал хороший, прагматичный подход к решению задач. У него есть свое мнение, решительность, и что особенно важно, есть команда. Его стиль работы изменился на большую концентрацию на главных вызовах, на более глубокое погружение всего руководства правительства в проблематику, готовность быстро адаптироваться к вызовам и по-новому выстраивать работу. Поскольку цифровизация - их особенность, то работа на основе больших объемов информации, на полноценных, реальных данных дает им возможность оперативно и правильно реагировать на сложные ситуации", - считает глава Счетной палаты.