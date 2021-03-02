Российский рынок акций закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций сохранил умеренный повышательный импульс на фоне относительной стабильности внешнего фона и ценовой конъюнктуры нефти. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,71%, до 3410,1 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,66%, до 1452,48 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:15 мск снизился на 0,43%, до 73,84 руб., евро - на 0,2%, до 89,13 руб.

Санкционные новостные поводы сдерживали покупателей, но не повлияли существенно на общий сентимент в отношении отечественных активов, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. В то же время мировые рынки продолжают отыгрывать позитив, связанный с прохождением законодательных этапов принятия пакета стимулов на $1,9 трлн в США, а также стабилизацию ситуации на долговом рынке, добавил эксперт.

Кроме того, по данным ВОЗ, прирост количества новых случаев заражения коронавирусом в мире замедлился относительно предыдущего дня. В то же время в Германии вышли слабые данные по рынку труда - число безработных в феврале выросло на 9 тыс., тогда как прогнозировалось снижение показателя на 13 тыс. человек, отметил Бахтин.

Рынок акций

Хуже рынка выглядели акции Мосбиржи (-2,2%). "Рост февральского объема торгов за год составил всего 3,9%, что кратно ниже среднесрочных рыночных оценок прироста выручки компании. Однако, в данном случае ухудшение динамики представляется вызвано разовыми факторами", - полагает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Причиной замедления стала высокая расчетная база предыдущего года, сформированная на фоне повышения активности валютных операций ввиду активизировавшихся в феврале 2020 г. покупок доллара США. Эта ситуация в итоге стала базовым фактором для февральского снижения объема торгов на валютном рынке Мосбиржи на 0,4% (в годовом выражении), также пояснил эксперт.

Под локальное давление после двух дней восстановления попали и акции "Норильского никеля" (-2,31%). "Бумага сползла к 23 тыс. 690 руб. и, думается, пока останется в пределах 23 тыс. - 24 тыс. 400 руб.", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Восстанавливаются после вчерашнего провала демонстрируют акции ГК "ПИК" (+3,26%). "В последние недели в акциях компании наметился "боковик" в пределах 734-789 руб. Верхняя его граница одновременно является новым максимумом, который бумаге никак не удается преодолеть. При этом долгосрочный тренд с целью на 800 руб. сохраняет свою актуальность", - отметила эксперт.

Также в лидерах роста отчитавшаяся сегодня за IV квартал 2020 г. "Алроса" (+1,6%). "Свободный денежный поток "Алросы" оказался выше ожиданий, что позитивно было воспринято рынком, так как это означает более высокую дивидендную доходность. Кроме того, компания увеличила прогноз по производству алмазов в 2021 г. благодаря улучшению рыночной конъюнктуры и росту спроса", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Прогноз на 3 марта

"В середине недели часть инвесторов может задуматься о фиксации прибыли. Нефть может проявлять ценовую неустойчивость на фоне обсуждения сделки ОПЕК+ и данных о недельных запасах сырья в США от API и EIA", - полагает Александр Бахтин.

Также в динамике рублевых активов могут проявлять себя различные аспекты геополитического фона. Из статистики эксперт выделил февральские индексы PMI в секторе услуг КНР, Германии, Великобритании и США. В США также будет опубликовано число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США от ADP за февраль.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 3 марта - 3375-3475 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,5-74,5 руб.

Александр Осин из "Фридом финанс" также полагает, что в среду (на фоне неоднородной динамики американских фондовых рынков и цен на нефть) преобладают шансы снижения цен российского фондового сегмента. "Риски по-прежнему связаны с неопределенностью, традиционно характеризующей для рынка начало встречи руководства стран-производителей в рамках ОПЕК", - добавил эксперт.

Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3380-3445 пунктов, а также 73,25-74,35 руб. и 87,95-89,70 руб. за доллар США и евро.