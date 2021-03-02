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В АТОР отметили рост спроса на летний отдых в РФ среди россиян в 1,5 раза

По мнению директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, туризм в стране подорожает летом в связи с повышенным спросом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россияне в текущем году бронируют места для летнего отдыха в РФ в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью телеканалу РБК.

"Лето в России бронируется [для отдыха], ну, наверное, в 1,5 раза больше по объемам, чем было в предыдущие годы", - сказала она.

По мнению Ломидзе, туризм в РФ подорожает летом в связи с повышенным спросом. "Пандемия выявила тот качественный сегмент, который есть практически во всех регионах, и вот спрос на него точно повысился", - добавила она.

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Пандемия COVID-19
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