Курц рассказал о переговорах с Россией о возможном производстве "Спутника V"

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Австрия ведет переговоры с Россией на тему возможной закупки вакцины от коронавируса "Спутник V" или сотрудничества в производстве в случае ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил во вторник канцлер Себастьян Курц.

"Что касается российской вакцины "Спутник V", то мы находимся в контакте. Я говорил по телефону с [президентом РФ] Владимиром Путиным. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом [в Вене Дмитрием Любинским], а также производственными компаниями в России. Речь идет о двух вопросах. Во-первых, о потенциальной закупке вакцины в случае одобрения ЕМА. Во-вторых, о потенциальном сотрудничестве в производстве", - рассказал он журналистам в Вене.

1 марта Любинский сообщил, что посетил Ведомство федерального канцлера для обсуждения комплекса вопросов возможных поставок препарата и налаживания Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) производства "Спутника V" в Австрии, а также его сертификации EMA.

26 февраля Курц и Путин обсудили по телефону возможные поставки в Австрию российской вакцины после ее одобрения EMA. Как проинформировала пресс-служба Кремля, собеседники затронули тему возможных поставок "Спутника V" и совместного производства препарата. Стороны условились о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран.

Ранее в правительстве Австрии сообщили ТАСС, что республика получила и изучает предложение России о выпуске "Спутника V" на производственных мощностях австрийских компаний. Эта информация последовала за заявлением главы РФПИ Кирилла Дмитриева в интервью австрийской радиостанции О-1 о том, что РФ ведет переговоры с несколькими компаниями в республике по вопросу организации производства вакцины. В австрийском Минздраве отмечали, что страна пока не планирует сертифицировать российский препарат в обход EMA.