Соцсети будут ежегодно публиковать отчеты об удалении запрещенной информации

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор разработал проекты приказов о ежегодных отчетах социальных сетей об удалении запрещенной информации, а также о требованиях к форме для жалоб пользователей на такой контент. Соответствующие документы размещены во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Ежегодный отчет размещается владельцем социальной сети, понимаемым в соответствии с частью 1 статьи 10.6 федерального закона № 149-ФЗ ["Об информации, информационных технологиях и о защите информации"], на главной странице социальной сети ежегодно не позднее 1 февраля", - говорится в приказе.

Отчет должен включать в себя, в частности, количество страниц, на которых размещалась запрещенная информация, и количество страниц, доступ к запрещенному контенту на которых был ограничен, а также сведения о результатах рассмотрения обращений пользователей.

Роскомнадзор представил и требования к электронной форме для жалоб пользователей на запрещенную информацию в соцсети. Так, социальные сети обязаны будут разместить такую форму на главной странице. Кроме того, пользователи должны иметь возможность пожаловаться на противоправный контент со своей персональной страницы.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.