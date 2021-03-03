Мишустин посетит Республику Алтай

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин продолжает рабочую поездку по регионам Сибири - в среду он посетит Республику Алтай. Там премьер встретится с представителями туристического бизнеса, побывает в лицее и агропромышленном парке.

Именно таким образом - вдали от дома, знакомясь с ситуацией в регионах и решая рабочие задачи, - Мишустин в этот раз встретит день рождения. В среду ему исполняется 55 лет.

Как сообщали в кабинете министров, в Республике Алтай премьер посетит строящийся агропромышленный парк "Амза", который создается в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса. Проект предполагает создание на одной площадке предприятий по переработке мяса, агросырья и дикоросов, а также реализацию готовой продукции. В перспективе планируется продавать товары и за пределами региона. На площадке агропарка намерены также проводить сельскохозяйственные ярмарки, туристические выставки, форумы и конференции.

Помимо этого, премьер побывает на производстве компании "Нарине", которая выпускает продукцию из дикорастущих алтайских растений и сырья животного происхождения. Среди товаров - безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, лечебные масла, биологически активные добавки.

Планируется, что после этого Мишустин посетит Республиканский классический лицей. Обучение там ведется на основе индивидуальных учебных планов. Лицей является ресурсным центром и инновационной площадкой Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай, а также Ассоциированной школой ЮНЕСКО с 2008 года. В 2023 году на базе учреждения планируется создать центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Встречи с бизнесом и властями

В Республике Алтай у главы российского кабмина также запланирована встреча с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае. Для этих двух регионов туризм - одна из основных отраслей экономики и одно из приоритетных направлений развития.

В программу рабочей поездки Мишустина также включена встреча с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым. Такие беседы, во время которых обсуждается ситуация в регионе в целом, являются традиционными для рабочих поездок председателя правительства в субъекты РФ.

В мероприятиях поездки примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Регионы с низкими показателями

С первых дней в должности Мишустин говорил о том, что планирует регулярно бывать в российских регионах, чтобы понимать ситуацию на местах. Своим заместителям премьер тоже поручал как можно чаще ездить в субъекты. В первую очередь - проблемные. Он призывал в таких поездках общаться с людьми, а после "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи".

В 2021 году это уже четвертая поездка председателя правительства в регионы с наиболее низкими социально-экономическими показателями. С начала года он уже посетил Карелию, Калмыкию и Адыгею. Поездку по Сибири Мишустин начал с Алтайского края, где побывал 2 марта.

В 2019 году были определены десять регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями. Каждому из них в правительстве был назначен куратор. В список "отстающих" вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для каждого из этих регионов утверждены индивидуальные программы развития, на их реализацию планировалось направить в два этапа 100 млрд рублей.